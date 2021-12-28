США заметно нарастили поставки газа в Европу

США за минувшие выходные на треть увеличили количество танкеров с поставками природного газа в Европу.

По информации Bloomberg, сейчас на пути в Европу находятся 20 танкеров с американским сжиженным природным газом (СПГ). Между тем 24 декабря для европейских потребителей предназначалось 15 танкеров.

Агентство отмечает, что поставки топлива из США в Европу могут снизить опасения по поводу дальнейшего роста цен на газ.

Тем не менее, ожидается, что котировки останутся рекордно высокими весь следующий год, в том числе в летний сезон.

Ранее, 21 декабря, стоимость газа в Европе на бирже выросла до $2150 за тысячу кубометров.