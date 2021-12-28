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США помогут Украине укрепить границы с Россией и Беларусью

Украинские пограничники проводят учебные занятия (архивное фото)

О планах приобретения американских систем видеозаписи, беспилотников и индивидуальных средств защиты сообщила украинская пограничная служба

США будут финансировать проекты, связанные с оснащением украинских пограничных войск оборудованием для мониторинга и укрепления границ Украины с Россией и Беларусью.

Об этом – на фоне продолжающейся эскалации конфликта с Москвой – сообщила во вторник пограничная служба Украины.

Киев обвиняет Москву в концентрации значительного количества военнослужащих у украинских границ с целью подготовки к возможному вторжению.

Россия отрицает, что планирует нападение, обвиняя Украину и США в дестабилизации обстановки, и требует гарантий безопасности, ссылаясь на расширение НАТО на восток.

В сообщении украинской пограничной службы отмечается, что проекты стоимостью 20 миллионов долларов включают приобретение систем видеозаписи, дронов и средств индивидуальной защиты для пограничников.

Украина, стремящаяся к вступлению в НАТО, получила, начиная с 2018 года, несколько партий американского оружия, включая ракеты Javelin.

28 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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