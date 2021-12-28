СИМ сообщают об израильской атаке на порт Латакия

Сирийские СМИ сообщают, что в ночь на вторник израильские ВВС предприняли ракетную атаку на Латакию.
Это уже вторая атака в порту, которую приписывают Израилю. Целью атаки была контейнерная площадка, на которой предположительно находилось современное оружие, доставленное из Ирана.
О произошедшем сирийские сообщения противоречивы. С одной стороны, сообщается, что системы ПВО смогли отбить нападение, с другой, что в порту возник сильный пожар и пострадали здания вблизи порта. Нанесен ущерб больнице, жилым зданиям и туристическим объектам.
Сообщений о жертвах не поступало.
Три недели назад порт Латакия был атакован ракетами первый раз — целью также являлось иранское оружие, которое контрабандой доставляется в Сирию
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