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СИМ сообщают об израильской атаке на порт Латакия

Израиль нанес удар по порту в Латакии - СМИ: 07 декабря 2021, 13:31 - новости на Tengrinews.kz
Сирийские СМИ сообщают, что в ночь на вторник израильские ВВС предприняли ракетную атаку на Латакию.

Это уже вторая атака в порту, которую приписывают Израилю. Целью атаки была контейнерная площадка, на которой предположительно находилось современное оружие, доставленное из Ирана.

О произошедшем сирийские сообщения противоречивы. С одной стороны, сообщается, что системы ПВО смогли отбить нападение, с другой, что в порту возник сильный пожар и пострадали здания вблизи порта. Нанесен ущерб больнице, жилым зданиям и туристическим объектам.

Сообщений о жертвах не поступало.

Три недели назад порт Латакия был атакован ракетами первый раз — целью также являлось иранское оружие, которое контрабандой доставляется в Сирию

https://news.israelinfo.co.il/world/99735

28 декабря, 2021 | Category: Израиль, Новости
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