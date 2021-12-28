Шварценеггера травят за подаренные ветеранам дома

Шварценеггера травят за подаренные ветеранам дома — актер хотел как лучше, но многим ветеранам не понравилось, что домиков мало и они — неказистые.

Арнольд Шварценеггер решил своеобразно отпраздновать Рождество. К празднику за его средства в Лос-Анджелесе были подготовлены 25 домов для бездомных ветеранов. Маленькие жилые блоки уже передали нуждающимся, которые туда заселяются.

Шварценеггер пожертвовал 250 000 долларов, чтобы помочь некоммерческой организации Village for Vets. В домах будут жить пенсионеры, в первую очередь те, кто жил на улице. Жилые блоки обеспечены всем необходимым, в том числе кондиционерами и отоплением, передает FOX 11 Los Angeles.

Примечательно, что поступок Шварценеггера по достоинству оценили не все. Многие его подписчики в Instagram травят актера, считая его жест издевкой и неудачным пиаром.