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Шарлиз Терон утащила своих дочерей в горы

Шарлиз Терон утащила своих дочерей в горы

Актриса Шарлиз Терон поделилась фото, на котором она где-то в горах катается на лыжах вместе с дочерьми: 10-летней Джексон и 6-летней Август.

Обладательница «Оскара» запостила селфи, где обе ее дочери стоят возле нее в шлемах с розовыми стеклами. Также на одном из фото видно уставленный напитками стол.

Своих детей Терон удочерила в 2012 и 2015 году. Хотя при рождении Джексон был мальчиком, сейчас он считает себя девочкой, да и сама Шарлиз уверена, что растит двух дочерей. Ранее, в 2014 году она объявила о помолвке с актером Шоном Пенном, однако в последний момент пара отменила свое решение.

28 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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