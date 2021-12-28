Шарлиз Терон утащила своих дочерей в горы

Актриса Шарлиз Терон поделилась фото, на котором она где-то в горах катается на лыжах вместе с дочерьми: 10-летней Джексон и 6-летней Август.

Обладательница «Оскара» запостила селфи, где обе ее дочери стоят возле нее в шлемах с розовыми стеклами. Также на одном из фото видно уставленный напитками стол.

Своих детей Терон удочерила в 2012 и 2015 году. Хотя при рождении Джексон был мальчиком, сейчас он считает себя девочкой, да и сама Шарлиз уверена, что растит двух дочерей. Ранее, в 2014 году она объявила о помолвке с актером Шоном Пенном, однако в последний момент пара отменила свое решение.