Самолеты-разведчики США пролетели вблизи Донбасса

Два американских разведывательных самолета, обладающих уникальными возможностями для сбора информации, совершили в понедельник полет над восточной частью Украины неподалеку от удерживаемой сепаратистами территории. Это одна из первых подобных операций американской армии сообщает журнал Forbes.

По сведениям Forbes, самолеты-разведчики E-8C и RC-135V находились в воздушном пространстве Украины приблизительно в 60 километрах от линии разграничения. E-8C оборудован мощным радаром, способным отслеживать движущиеся объекты на протяжении некоторого времени, что дает точное представление о передвижении до 600 единиц боевой техники в радиусе свыше 250 километров. Boeing RC-135V ведет радиоэлектронную разведку, он может перехватывать переговоры их экипажей.

Журнал подчеркивает, что миссия также носила символический характер. Она была предпринята несмотря на недавнее предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова «о серьезных последствиях размещения сил НАТО» вблизи российских границ. Самолеты летали с включенным транспондерами, что позволяло российской стороне наблюдать за их передвижениями.