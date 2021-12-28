Россия оказалась среди стран с самым низким индексом счастья в мире

Россия оказалась в пятерке стран с самым низким уровнем индекса счастья по результатам ежегодного опроса, проведенного Gallup и «Ромир». Всего в участвовали жители 44 стран.

В ходе опроса лишь 5% россиян заявили, что очень довольны своей жизнью, 36% — что просто довольны. Недовольных и очень недовольных оказалось 17% и 6% соответственно. Таким образом, индекс счастья (разница между количеством довольных и недовольных) оказался равен +18.

Из всех стран, жители которых участвовали в опросе, ниже России по этому показателю оказались только Гана (+2), Афганистан (+9), Гонконг (+11) и Ирак (+17). В целом по миру индекс счастья составил +43.