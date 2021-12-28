Польша в состоянии одержать военную победу над Россией — эксперты

Польша в состоянии одержать военную победу над Россией. Однако для этого ей необходима реформа собственной армии, заявил эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в беседе с изданием wPolityce.

Он отметил, что шанс одержать победу» над Россией без помощи союзников по НАТО появится у Польши, «если провести в вооруженных силах реформу и создать армию нового образца». По его словам, российская армия очень быстро одержит верх в гипотетическом конфликте с современными польскими вооруженными силами.

Условием для победы Бартосяк также назвал отказ России от применения ядерного оружия.

В то же время эксперт выразил опасения в связи с тем, что Москва может помешать планам Варшавы создать боеспособные войска. Он отметил, что РФ уже потребовала от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось.