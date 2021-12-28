Полисорбат-80: характеристики и специфика использования

Полисорбат представляет собой активный поверхностный компонент, широко используемый в косметологии. Задействуется в пищевой промышленности, в кондитерском деле. Выступает своеобразным эмульгатором, благодаря которому можно из воды и масла подготовить однородную массу. Если по отдельности эти вещества не смешиваются, то в тандеме с твином-80 все становится возможным.

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Характерные особенности

Полисорбат-80 представляет собой натуральный компонент, легко растворимый в воде. Консистенция жидкая, маслянистая и немного вязкая. Оттенок может варьироваться от светло-желтого до насыщенного янтарного. Запах практически не ощущается. Ключевое качество заключается в хорошей растворимости в разных жидкостях. Исключением выступают минеральные масла.

Твин-80 выполняет такие функции:

смягчает и деликатно разглаживает поверхность эпителия;

очищает и ухаживает за кожным покровом;

стабилизирует образование пены.

Вещество является увлажняющим агентом с кондиционирующими свойствами. Обладает антистатическими характеристиками. Выступает эффективным модификатором вязкости. Благодаря таким особенностям твин-80 выбирают косметологические компании. Эмульгатор полностью безопасный, обладает многочисленными полезными свойствами.

Сферы применения

Используют полисорбат-80 для создания гидрофильных масел, а также для растворения жирных активов при разработке косметических лосьонов и тоников. Является полезным компонентом в скрабах. Присутствие такого вещества обеспечивает легкость смывания и снижает жирный блеск на коже.

Твин-80 применяют при разработке средств гигиены (шампуни, кондиционеры, лосьоны и тоники для лица, скрабы, кремы). Эмульгатор позволяет увлажнить кожу, обеспечивая при этом успокаивающий эффект. Вещество может выступать в роли кондиционера. Ускоряет рост волос. Добавляется полисорбат-80 в популярные бомбочки-шипучки для увеличения продолжительности шипения.

Кто применяет эфирные масла, тот отлично знают, что без дополнительного вещества наносить средства нельзя. В качестве такого компонента выступает полисорбат-80. Пропорцию подбирают примерно 1:1. Смесь добавляют в воду, где происходит простое растворение. При этом освобождаются ароматы и проявляются полезные свойства.