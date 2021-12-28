Отвернулась даже жена: Крис Нот отметил рождество в одиночестве

Сразу пять актрис обвинили Криса Нота в изнасиловании и сексуальных домогательствах, но сам актер все отрицает. Экранный мистер Биг лишился работы сразу в нескольких проектах, а его жена сняла обручальное кольцо и пообещала уйти от артиста.

Похоже, Тара Уилсон сдержала свое обещание. Папарацци в рождественский день заметили Нота, который одиноко гулял по Нью-Йорку. Семейный праздник актер отметил в одиночестве, передает таблоид Daily Mail.

При этом сам Крис не спешит снимать обручальное кольцо. Актер надеется, что дело закончится хорошо и его честь обелят.