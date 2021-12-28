Определены самые пиратские фильмы года

Сайт Torrentfreak опубликовал «пиратский» ТОП-10 самых скачиваемых сериалов. В 2020 году рейтинг возглавлял «Мандалорец», в 2019 году — «Игра престолов», а в 2021 году первое место занял «ВандаВижен». Этот шоу о двух супергероях: Алой Ведьме и Вижене. Действие фильма разворачивается после событий картины «Мстители: Финал» (2019).

Второе место занял «Локи». Шоу тоже переплетается с «Мстителями» и повествует об альтернативной версии Локи, попавшей в «Управление временными изменениями». Хитрого персонажа ждет наказание за преступления против времени, но у него есть шанс исправить ситуацию.

Тройку лидеров замыкает «Ведьмак». Это сериал про вымышленный мир, в котором ведьмак Геральт за плату расправляется с разнообразными монстрами.

Четвертое место в ТОП-10 занял «Сокол и Зимний солдат». Еще один проект, затрагивающий «Мстители: Финал». В конце этого фильма Стив Роджерс переместился в прошлое, чтобы из вернуть Камни бесконечности в их время, однако герой принимает решение не возвращаться в настоящее, чтобы остаться с Пегги Картер, а свою функцию передал Соколу.

Замыкает первую пятерку «Соколиный глаз». Сериал про одноименного персонажа, который спустя несколько лет после событий фильма «Мстители: Финал» супергерой находит себе преемника и становится его тренером.

Во второй пятерке ТОП-10 оказались: «Что, если?», «Основание», «Рик и Морти», «Аркейн» и «Колесо времени».