New York Times: Украина готовится к партизанской войне с Россией

В Украине обучают партизан для защиты страны от вторжения России.

Как сообщает New York Times, Киев преследует цель сформировать гражданское сопротивление, которое продолжит вооруженную борьбу после агрессии в тылу.

Автор обращает внимание читателей на то, что аналогичные программы используют в Эстонии, Латвии и Литве, где также опасаются «российской агрессии».

Напомним, что мировые СМИ заполнила тема предполагаемого российского вторжения на Украину и санкций, которые должны за этим последовать. По мнению авторов и экспертов ряда изданий, признаком «вторжения» является сосредоточение российской военной техники в пограничных с Украиной регионах. В числе вероятных санкций называются как остановка газопровода «Северный поток-2», так и ограничения против российских энергокомпаний, и отключение системы «быстрых» финансовых расчетов SWIFT.