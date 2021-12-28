Определены самые пиратские фильмы года » На Netflix подали в суд за использование в документальном шоу «Король тигров» отрывков из фильма «Эйс Вентура 2». В сериале показали два клипа общей продолжительностью пять секунд. Иск против онлайн-кинотеатра и продюсеров шоу подала компания Morgan Creek Productions, которая занималась производством комедий с Джимом Керри.

В заявлении говорится, что авторы документального сериала без разрешения и какой-либо лицензии использовали кадры из фильма «Эйс Вентура 2». В первой сцене персонаж Керри предстаёт с обезьяной, которая сидит у него на плечах, а во второй — главный герой едет верхом на слоне.

Согласно иску, всего в «Короле тигров» показали пять секунд «Эйса Вентуры 2».

Morgan Creek заявил, что понёс ущерб, поскольку этот эпизод посмотрело миллионная аудитория зрителей. В заявлении говорится, что некоторые пользователи Netflix и вовсе смотрели шоу больше одного раза, что, как считают в MCP, только увеличивает сумму понесённого ими ущерба.

Правообладатели считают, что с помощью фрагментов из «Эйс Вентура 2» авторы хотели повысить ценность своего шоу, а также показать, что животные очень популярны в кино и на телевидении.

В Morgan Creek отметили, что пытались решить вопрос без суда, однако теперь компания намерена возместить материальный ущерб с учётом оплаты услуг юристов. Истец также требует навсегда запретить ответчику использовать кадры из фильмов, принадлежащих MCP.

Netflix пока не прокомментировал иск.