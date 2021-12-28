Монобанк депозит — одни преимущества

Вторая половина жизни каждого человека, это в том числе и забота о своем будущем. Это и пенсия, и недвижимость и механизм пассивного дохода. Вам не очень хочется вкладываться и боль экономить силы, а также не заботиться особо о завтрашнем дне. С другой стороны, имея крупную наличность в период инфляционных ожиданий хочется сохранить и приумножить то накопленное, что уже имеется. Депозит в этом случае является идеальным вариантом сохранности вложений, поскольку несет в себе ряд гарантий, которые включены в сам финансовый механизм размещения. Одним из идеальных решений является депозит в монобанке, который позволяет иметь наивысшую ставку на сегодня, при этом гарантируя полную безопасность вклада и обеспечивая весь необходимый сервис обслуживания вашего депозита.

По ссылке, указанной выше вы можете получить ответ на любой вопрос, связанный с оформлением депозита в Монобанке. Вам ответят специалисты Монобанка, финансовые консультанты нашего сайта и клиенты, мы же коснемся только основных моментов.

1. Основное удобство и скорость

Депозит в Монобанке, это прежде всего оформление в «один клик». Вы получаете весь спектр услуги, подав скоростную заявку и получив быстрый ответ. На сайте банка вы выбираете валют, период размещения, сумму и получаете договор по размещению депозита и сражу же можете его подтвердить. Также у вас есть выбор — снимать процент с вклада или накапливать его и дальше на депозитном счету. Тут необходимо отметить, что по скорости оформления заявок, Монобанк на сегодняшний день чемпион в Украине. Нам понадобится минимально короткое время для этого. Деньги при этом вносятся как с карт Монобанка, так и с помощью любой карты другого банка в Украине или прямым денежным переводом. Возможны простые ежемесячные выплаты. Весь депозит также выплачивается в удобной форме после окончания срока размещения. Вы можете снять его в том числе наличными в любом отделении банка.

2. Договор продления и поддержка клиентов

После окончания основного срока депозита, вы можете его продлить или снять все деньги с процентами. Если вы желаете продолжить свой депозит в Монобанке, вам не нужно ничего делать — он продлевается автоматически, о чем вам приходит уведомление. Если же вы решили его прекратить, то вы можете это сделать самостоятельно в течении минуты через сайт банка.

Если же у вас возникают дополнительные вопросы по обслуживанию, то 24 часа в сутки и семь дней в неделю работает поддержка клиентов он-лайн, которая ответит на любые вопросы и решит любую задачу клиента в зависимости от необходимости. Вам будет легко и удобно управлять своим депозитом, поскольку всю работу по его обслуживанию и накоплению берет на себя банк.