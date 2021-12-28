Мадонна отпраздновала Рождество с короной на голове, однако семейная обстановка была теплой и приятной.

Певица Мадонна встретила рождество в компании своих приемных дочерей Мэрси, Эстер и Стеллы. Певица продемонстрировала очередной элегантный красно-черный наряд, а также корону.

Близняшки Эстер и Стелла позировали по обеим сторонам от матери в одинаковых платьях. Старшая сестра девятилетних девочек, пятнадцатилетняя Мэрси также надела совпадающее с ними по цветам платье и разместилась рядом.

На видео дети раскрывают свои рождественские подарки и украшают елку синей и белой бахромой.