Джо Байден подписал оборонный бюджет, «сдерживающий Россию»

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год стоимостью в $768 млрд. При этом документ не содержит санкций против газопровода «Северный поток-2», как и предлагавшихся ранее рестрикций против России. Зато в нем предусмотрены средства на сдерживание РФ в размере $4 млрд, а также $300 млн военной помощи Украине, включая приобретение летального вооружения.

В промежуточном варианте оборонного бюджета, принятого осенью этого года Палатой представителей, были предусмотрены не только санкции против «СП-2», но и рестрикции, касающиеся госдолга России, а также санкции против 35 министров, бизнесменов и других влиятельных граждан РФ. Эти рестрикции не вошли в окончательную версию бюджета, что не мешает ряду американских конгрессменов надеяться на принятие дополнительных санкций против «Северного потока».

Голосование по соответствующему законопроекту должно состояться в Сенате сразу после новогодних праздников, до 14 января 2022 года.