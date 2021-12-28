Дуэйн Джонсон сделал маме подарок на Рождество за 60 000 долларов

Дуэйн Джонсон решил порадовать маму Ату Джонсон на Рождество и сделал ей недешевый подарок, о чем свидетельствует новое видео в Instagram Скалы. Актер поздравил родительницу новым автомобилем.

Подарком для Аты стал роскошный кроссовер Cadillac XT6. Согласно данным официального сайта производителя, такой автомобиль стоит 60 000 долларов.

В ролике Скала подводит маму к машине, закрыв ей глаза. Младшие дочери Дуэйна на счет «три» прокричали «Merry Christmas!», после чего Ате показали ее подарок, от которого она пришла в восторг.

Видео Джонсон сопроводил подписью: «С Рождеством, мама, наслаждайся новой поездкой!!!»

Подписчики актера растрогались его поступком и не сдержали слов.