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Дуэйн Джонсон сделал маме подарок на Рождество за 60 000 долларов

«Наслаждайся поездкой!»: Дуэйн Джонсон сделал маме подарок на Рождество за 60 000 долларов

Дуэйн Джонсон решил порадовать маму Ату Джонсон на Рождество и сделал ей недешевый подарок, о чем свидетельствует новое видео в Instagram Скалы. Актер поздравил родительницу новым автомобилем.

Подарком для Аты стал роскошный кроссовер Cadillac XT6. Согласно данным официального сайта производителя, такой автомобиль стоит 60 000 долларов.

В ролике Скала подводит маму к машине, закрыв ей глаза. Младшие дочери Дуэйна на счет «три» прокричали «Merry Christmas!», после чего Ате показали ее подарок, от которого она пришла в восторг.

Видео Джонсон сопроводил подписью: «С Рождеством, мама, наслаждайся новой поездкой!!!»

Подписчики актера растрогались его поступком и не сдержали слов.

«Сердце этого мужчины сделано из растопленного шоколада и золота. Как красиво!», «Он просто лучший», — пишут в комментариях.

28 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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