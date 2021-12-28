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Боррель призвал ЕС поддержать стремление Украины «сопротивляться России»

Уходящий 2021 год запомнился для Евросоюза яркими примерами силовой политики, которые наблюдались на Украине, в Белоруссии и Молдавии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его слова передает сайт Европейской службы внешних связей.

Боррель призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину и других восточных соседей в сопротивлении давлению России. Он также напомнил о важности сохранять твердый подход в отношении официального Минска.

«В этой связи саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам», — заключил политик.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при эскалации ситуации вокруг Украины ЕС введет санкции против РФ. По ее словам, ограничения уже готовы.

28 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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