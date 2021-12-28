Астрономы открыли новый класс галактических туманностей

Астрономы впервые отыскали сброшенную общую газовую оболочку вокруг двойной звездной системы YY Гидры, содержащей обычную звезду и белый карлик. Ранее YY Гидры считалась одиночной переменной звездой, а туманность вокруг нее — планетарной туманностью. Статья опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics.

YY Гидры была открыта почти 85 лет назад и классифицирована как переменная звезда RR Лиры с-типа (RRC), c периодом пульсаций 0,33 дня. Основываясь на колебаниях ее блеска ученые оценивали расстояние до звезды в 4,05-4,75 килопарсек. Однако в 2018 году данные космического телескопа Gaia позволили дать новую, более точную оценку расстояния до YY Гидры, которая составила 456 парсек, что примерно в 10 раз меньше, чем ожидалось для звезды такого типа. Полученное расхождение не получило объяснения.

Группа астрофизиков во главе со Стефаном Кимесвенгером (Stefan Kimeswenger) из Университета Инсбрука сообщила, что разобралась в загадочной природе YY Гидры. Первоначально ученые, в ходе поиска новых галактических туманностей на оцифрованных фотопластинках обзора неба SuperCOSMOS, обнаружили небольшую дугообразную структуру, которая оказалась самой яркой частью более крупной (размером 15,6 световых года в поперечнике) и почти круглой эмиссионной туманности вокруг YY Гидры. Возникло предположение, что это планетарная туманность, которой присвоили обозначение PN G252.8+19.9. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту идею, исследователи проанализировали данные наблюдений целого ряда наземных и космических телескопов, охватывающих ультрафиолетовый, оптический и инфракрасный диапазоны волн.

Мозаичное изображение туманности вокруг YY Гидры в линии Hα, полученное обсерваторией CHILESCOPE.

Итогом работы стал вывод о том, что YY Гидры не является звездой типа RR Лиры, а представляет собой компактную двойную систему из звезды позднего K-типа главной последовательности и горячего белого карлика, прародителем которого была звезда с массой 3-4 массы Солнца. Расстояние между объектами составляет 2,2 радиуса Солнца, а период обращения — около 8 часов. Систему отнесли к прекатаклизмической переменной типа BE Большой Медведицы, которая уже прошла стадию общей газовой оболочки.

Таким образом, туманность вокруг YY Гидры, общей массой около одной массы Солнца, создана в ходе выброса вещества из двойной системы около полумиллиона лет назад. Возможно в формировании структуры туманности участвовали головные ударные волны от биполярных джетов, образовавшихся во время фазы общей оболочки. Расположение туманности на высокой галактической широте помогло сохранить эту огромную структуру практически нетронутой в течение долгого времени, благодаря чему она становится интересной целью для дальнейших, более детальных наблюдений.