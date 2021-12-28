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50-летняя телеведущая показала отличную фигуру в бикини

Британская телеведущая Аманда Холден показала фигуру на пляжном фото и взволновала поклонников. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 50-летняя знаменитость запечатлена на фоне океана в голубом комплекте бикини бренда Melissa Odabash. Его стоимость на сайте марки составляет 236 фунтов стерлингов . Волосы Холден собраны в пучок, в руке она держит бокал. Ее образ дополнили солнцезащитные очки. Публикация набрала больше 37 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид телеведущей и принялись писать комплименты в комментариях. «Серьезно, на твоем теле любой цвет выглядит прекрасно», «Какая сексуальная фигура!», «Как всегда сногсшибательна», «Идеальная», «Выглядишь сногсшибательно, Аманда!» — хвалили они.

28 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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