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12-летний подросток из Британии обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта

Фото: Pixabay

Английский школьник Барнаби Суинберн (Barnaby Swinburn) попросил у родителей на Рождество два подарка — IQ-тест Менса и криптовалюту. 12-летний подросток получил максимальную оценку за тест — 162 балла. Об этом сообщает Bristol Post.

Его результат оказался выше, чем у 99 процентов населения Земли. По уровню интеллекта он обогнал даже Альберта Эйнштейна — считается, что IQ автора теории относительности был на уровне в 160 баллов, в то время как средний показатель во всем мире составляет 100 баллов. Мальчика приняли в общество Менса — крупнейшую организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта.

По словам его матери, сын увлекается рынком криптовалют, но его возраст слишком мал, чтобы у него были собственные токены. На Рождество он получил конверт с деньгами, которые планирует перевести в криптовалюту. Какая именно сумма денег была в конверте и в какую криптовалюту хочет вложиться юный гений женщина не уточнила.

Школьник увлекается математикой и химией. В будущем он мечтает стать программистом, а пока он изучает университетские курсы и хочет поступить в Оксфорд.

28 декабря, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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