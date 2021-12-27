Жарил каштаны и пел: Виктория Бекхэм показала праздничный «перформанс» мужа

Бекхэмы — одна из самых крепких пар среди знаменитостей, и они не скупятся на то, чтобы делиться своей радостью с публикой. Накануне Виктория и Дэвид показали в своих блогах, как они празднуют Рождество.
Так, Виктория продемонстрировала в Instagram короткий видеоролик, в котором запечатлен футболист в шапке Санта-Клауса, жарящий над камином каштаны и поющий рождественскую песню легендарного джазмена Нэта Кинга Коула.
«Боже мой, он на самом деле… ты очень стараешься с этим вокалом», — похвалила Виктория мужа.
Поклонники жены футболиста тоже обратили внимание на вокальные способности спортсмена.
«А он неплох в пении», «До чего приятный, искренний вокал», «Это так трогательно. Люблю вашу семью», — пишут в комментариях под видео.
Сам Бекхэм тоже не бездействовал в соцсетях в праздник. В своем Instagram футболист показал две фотографии, на одной из которых он запечатлен в шапке Санты, а на второй — в кардигане с ярким новогодним узором. Оба кадра понравились поклонникам, и они об этом молчать не стали.
«Крутой карди! Где взял?», «Кто может сказать, откуда этот кардиган?», «Отличное комбо! С Рождеством!», «Красавец», «Приди ко мне под елку завтра!», — пишут поклонники.
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