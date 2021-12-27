Умер режиссер Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей» и «Большую маленькую ложь»

Канадский режиссер Жан-Марк Валле умер в своем доме под Квебеком в возрасте 58 лет, сообщает Variety. Причины смерти не известны.

Жан-Марк Валле родился в Монреале в 1963 году. Там же изучал искусство кино в Университете Квебека. Свою карьеру он начал со съемок короткометражных фильмов и видеоклипов. Дебютный полнометражный фильм Валле «Черный список» вышел в 1995 году.

Наибольшую известность Валле принес фильм «Далласский клуб покупателей» 2013 года, номинированный на «Оскар». Актеры Мэттью Макконахи и Джаред Лето, исполнившие главные роли в картине, были удостоены за нее награды Американской киноакадемии.

Жан-Марк Валле также работал в качестве режиссера над первым сезоном сериала «Большая маленькая ложь» (2017), а также мини-сериалом «Острые предметы» (2018).