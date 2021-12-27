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Постер «Ежа Соника 2» оказался отсылкой к «Матрице»

Постер "Ежа Соника 2" с отсылками к "Матрице"

Создатели показали в Twitter новый постер. Но он не совсем обычный — по случаю вышедшей в прокат «Матрицы: Воскрешение», в него добавили отсылки к знаменитой франшизе.

На нем также изображены две иглы — красная и синяя и подпись: «Как вы думаете, какую из них выберет Киану?».

Напомним, «Еж Соник 2» выйдет в украинский прокат в апреле 2022 года. К роли доктора Роботника вернулся Джим Керри, а самого Соника снова озвучит Бен Шварц.  Во второй части появится Наклз, которого в оригинале озвучит Идрис Эльба («Отряд самоубийц: Миссия навылет»).

27 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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