На Елизавету II охотились с арбалетом в рождественское утро

Елизавета II едва не стала жертвой 19-летнего парня, который проник на территорию Виндзорского замка. Пока королева с семьей наслаждалась рождественским завтраком, молодой человек перелез через ограждение с помощью веревочной лестницы. Вооружившись арбалетом, он приблизился к резиденции монарха на полкилометра, после чего был схвачен полицией, передает The Sun.

Примечательно, что перед инцидентом в интернете появилось видео , на котором, предположительно, задержанный «охотник», скрыв лицо маской и исказив голос, рассказал о своих жутких планах. С аккаунта 19-летнего Джасванта Сингх Чаила в Snapchat ролик был разослан его друзьям.

«Мне жаль. Я сожалею о том, что я сделал, и о том, что я сделаю. Я попытаюсь убить Елизавету, королеву королевской семьи. Это месть за тех, кто погиб во время резни в Джаллянвала Багх в 1919 году. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы. Я индийский ситх. Меня звали Джасвант Сингх Чаил, меня зовут Дарт Джонс», — сказал неизвестный на видео, после публикации которого через 24 минуты был задержан нападавший.

The Sun поясняет, что в «Звездных войнах» ситхи являются врагами рыцарей-джедаев и поклоняются темной стороне Силы. Резня в Джаллианвала-Баге, или резня в Амритсаре, произошла в Индии в 1919 году, когда британские колониальные войска расстреляли 379 демонстрантов и ранили около 1200 человек.

Полиция взяла под стражу задержанного парня и разбирается в произошедшем. Как отреагировала на инцидент королева, пока не сообщается.