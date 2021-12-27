 
«  
  »

МВД Британии назвало Россию враждебным государством

Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными Британии государствами, заявил британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс изданию The Telegraph.

По словам министра, эти три страны «располагают человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться». Он также подчеркнул, что эти страны » могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов». В частности, он отметил такие угрозы как «шпионы на местах, кибератаки, военные в режиме готовности, кампании дезинформации».

Издание отмечает, что ранее то же самое заявлял глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур.

Среди других угроз Британии министр назвал меры локдауна, которые могут стать причиной активизации террористической деятельности из-за того, что «люди вынужденно пребывают дома у компьютеров вне общества», и это используют вербовщики экстремистских организаций.

Ранее британские спецслужбы уже заявляли, что экстремисты стремятся использовать ограничения, связанные с пандемией, и которые заставили людей проводить все больше времени в интернете.

27 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  