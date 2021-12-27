МВД Британии назвало Россию враждебным государством

Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными Британии государствами, заявил британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс изданию The Telegraph.

По словам министра, эти три страны «располагают человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно развертываться». Он также подчеркнул, что эти страны » могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов». В частности, он отметил такие угрозы как «шпионы на местах, кибератаки, военные в режиме готовности, кампании дезинформации».

Издание отмечает, что ранее то же самое заявлял глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур.

Среди других угроз Британии министр назвал меры локдауна, которые могут стать причиной активизации террористической деятельности из-за того, что «люди вынужденно пребывают дома у компьютеров вне общества», и это используют вербовщики экстремистских организаций.

Ранее британские спецслужбы уже заявляли, что экстремисты стремятся использовать ограничения, связанные с пандемией, и которые заставили людей проводить все больше времени в интернете.