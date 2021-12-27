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Кевин Спейси загадочно пропал

Кевин Спейси загадочно пропал: публика строит догадки

Кевин Спейси, переживший секс-скандал, уничтоживший его карьеру, пропал из виду общественности. Мало того, актер нарушил важную для себя традицию, что всерьез напугало его преданных поклонников.

Каждый год перед рождеством Спейси в социальных сетях публиковал объемное видеообращение. В этом году этого не произошло и в Twitter начались активные поиски актера.

«Тот факт, что Кевин Спейси НЕ опубликовал видео в этом году, очень зловещий», «Никакого послания Спейси в канун Рождества… Неужели это вообще рождество?», «Надеюсь, с ним все хорошо и нас просто ждет какой-то сюрприз», — гадают пользователи.

Напомним, несколько лет назад Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии. Доказать ничего не удалось, но репутацию актера обвинения испортили.

27 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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