Как зайти на рабочий сайт Зенитбет?

После того, как мир беттинга погрузился в Интернет, количество желающих делать ставки возросло многократно. Появилось много новых букмекерских контор, которые создавать стало намного проще и быстрее. Теперь не надо иметь большой штат сотрудников, искать помещения для организации пункта приемов ставок. Нужно иметь хорошего программиста, который относительно быстро и недорого создаст букмекерскую контору в Интернете.

Лицензирование БК

В настоящее время в сети работают сотни сайтов различных букмекерских контор. Финансовые потоки, которые циркулируют между игроками и букмекерами исчисляются миллиардами долларов. Чиновники многих стран разработали соответствующие законы, которые регулируют деятельность букмекеров в Интернете на территории их стран, проще говоря, облагают налогами доходы букмекеров и выигрыши игроков.

В России такой закон был принят около 10 лет назад. 20 букмекеров оформили официальную лицензию ФНС РФ и работают в легальном поле. Некоторые букмекеры разработали две версии сайтов – под российское законодательство, на таком сайте могут делать ставки только совершеннолетние граждане России, и оффшорную версию, на которой могут играть жители других стран, что существенно расширяет географию потенциальных клиентов.

Зеркало сайта БК Зенит

При прочих равных условиях игроку выгоднее делать ставки в той БК, которая предоставляет самые высокие коэффициенты. В такой БК игрок выиграет больше денег. Одни из самых высоких средних коэффициентов предлагает БК Зенит. Букмекер имеет два сайта: легальный zenit.win и оффшорный zenitbet.com. Зайти на территории России получить в оффшорную версию сайта можно через зеркало zenit-bet-zerkalo.ru, которое предоставляет беспрепятственный круглосуточный доступ.

Зеркало сайта является точной копией исходного сайта, которая расположена на другом сетевом адресе (URL). Все, что нужно от клиента, знать этот самый рабочий адрес сайта, который периодически меняется. Надежнее и проще всего узнать рабочее зеркало сайта в службе поддержки букмекерской конторы. Часто саппорт предоставляет установит «умную закладку» в меню браузера, которая в автоматическом режиме ищет рабочее зеркало сайта, и перенаправляет на него пользователя.

Работа через официальное рабочее зеркало сайта абсолютно надежна и ничем не отличается от работы на основном сайте. Пользователь даже не заметит «подмену», если не обратит внимание на адресную строку. Не следует искать зеркала сайта через поисковые системы, поскольку, в таком случае высока вероятность попасть либо на не работающую версию зеркала, либо на фишинговый сайт, который был сделан мошенниками с целью кражи персональных данных доверчивых неопытных пользователей.

В качестве альтернативы зеркалу сайта можно рассмотреть другие способы обхода ограничений: VPN-канал, прокси-сервер, ТОР-браузер, мобильное приложение. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, но все они решают основную задачу – предоставляют круглосуточный доступ к сайту оффшорной букмекерской конторы.