Как открыть интернет-магазин в Беларуси: краткое руководство

Если вы хотите открыть интернет-магазин, необходимо все тщательно продумать. Как минимум стоит определиться с тем, чем именно вы будете торговать, у кого будете закупать товар, каким способом будете доставлять свою продукцию, как принимать оплату. Есть и многие другие немаловажные вопросы.

От правильности принятых вами бизнес-решений напрямую зависит ваш успех в деле, которое вы хотите начать. Для запуска дела необходима определенная сумма, которая далеко не всегда есть. В таких ситуациях многие начинающие предприниматели пользуются такой услугой, как деньги в долг в РБ.

В данной статье подробно рассмотрим технические и документальные вопросы, касающиеся создания интернет-магазина. Мы расскажем об инструментах для реализации вашей продукции или проекта.

Пошаговое руководство: с чего начать

Для того, чтобы начать заниматься предпринимательской деятельностью, вам необходимо будет зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или нужно будет оформить юрлицо.

Особенности процедур:

Для того чтобы вы могли пройти регистрацию как частный предприниматель, должны быть либо гражданином Беларуси, либо иметь вид на жительство в стране. Как только вы получите свидетельство, подтверждающее вашу регистрацию, сможете начать работать. Для того чтобы получить данное свидетельство, вам нужно будет обратиться в исполком. На следующий день после предоставления необходимых документов (заявление, фотография, оплата) вы получите свидетельство. Далее по истечении пяти дней после получения свидетельства вам снова нужно будет прийти в исполком для получения документов о том, что теперь вы состоите на учете в налоговой и ФСЗН. Дальше вам будет необходимо открыть в банке расчетный счет. Крайне важно оповестить об этом налоговую. В налоговой инспекции вам будет необходимо заполнить заявление о том, какую систему налогообложения вы выбираете. Здесь же вы получите дальнейшие инструкции действий.

Если вы приняли решение зарегистрировать юрлицо, можете открыть как ООО, унитарное предприятие, общество с дополнительной ответственностью, ОАО, закрытое или открытое акционерное общество. Самым удобным и распространенным видом регистрации предпринимателей является ООО. Его и рассмотрим. Для того чтобы оформить юрлицо как ООО, необходимо в регистрирующем органе согласовать наименование. Далее требуется определить адрес помещения. Он будет юрадресом вашей коммерческой организации. Потом вам нужно будет подготовить и утвердить устав, в котором будет полностью описана вся необходимая информация об ООО, цель и порядок его деятельности. Сделав все это, обращаетесь в облисполком, горисполком для получения регистрации. Затем нужно будет получить свидетельство о регистрации, извещение о постановке в госорганах на учет. Делаете печать ООО. На последнем этапе нужно будет оформить отношения с главным бухгалтером и руководителем.

Что еще стоит учесть

Открыть расчетный счет в банке вам будет необходимо в любом случае, какой бы вы вид предпринимательской деятельности вы не выбрали. Сделать это вы можете практически в любом банке. Он нужен для того, чтобы хранить денежные средства и проводить денежные операции.

После того как вы уладите все формальности, можно начинать создавать сайт интернет-магазина. Сделать это вы можете самостоятельно либо заказав услуги специалистов. Если вы решите создавать сайт самостоятельно, из плюсов будет то, что сами научитесь настраивать и редактировать меню вашего проекта. Однако на это у вас уйдет определенное количество времени. Для создания качественной торговой платформы при наличии бюджета быстрее и лучше будет все же обратиться к специалистам. В данном случае вам предоставят профессиональные услуги.