Глава ВОЗ: Для победы над коронавирусом нужна вакцинация 70% населения мира

Для преодоления пандемии в 2022 году необходимо достичь вакцинации 70% мирового населения, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

При этом он раскритиковал стремление богатых государств накапливать избыточные запасы вакцин и «не оставлять ничего для бедных стран Африки». В результате «создаются условия для появления новых штаммов», как в случае с «омикроном» в ЮАР.

Также глава ВОЗ сообщил, что в следующем году все страны обсудят глобальное соглашение по борьбе с пандемией для укрепления механизмов реагирования.