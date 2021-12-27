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Глава ВОЗ: Для победы над коронавирусом нужна вакцинация 70% населения мира

Для преодоления пандемии в 2022 году необходимо достичь вакцинации 70% мирового населения, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

При этом он раскритиковал стремление богатых государств накапливать избыточные запасы вакцин и «не оставлять ничего для бедных стран Африки». В результате «создаются условия для появления новых штаммов», как в случае с «омикроном» в ЮАР.

Также глава ВОЗ сообщил, что в следующем году все страны обсудят глобальное соглашение по борьбе с пандемией для укрепления механизмов реагирования.

27 декабря, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Наука, Новости

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