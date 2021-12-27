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Британия запланировала эвакуацию своих войск из Украины в случае войны

Великобритания готовится эвакуировать из Украины свои силы в случае обострения ситуации.

Как сообщает Daily Express, командующие британскими ВС уже составили планы действий в чрезвычайных ситуациях.

«Военное руководство должно будет организовать всеобъемлющий «обзор» (британской учебной миссии) Orbital, чтобы в дальнейшем гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства будет «безопасно выведен с украинской территории», — говорится в публикации.

Большая часть британских сил на Украине расположена в городе Яворов Львовской области, а небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. В случае эскалации конфликта британские военные направятся к границе с Польшей.

Приказ об эвакуации поступит от начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда. Его подчиненные уже в скором времени будут «наготове», а также наблюдать за «атмосферой» и обстановкой. Как отмечает газета, Стрикланд два раза в день будет получать сведения о ситуации.

27 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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