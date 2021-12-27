«Аватар», «Мобиус» и «Бэтмен»: самые ожидаемые фантастические фильмы 2022 года

В 2021 году, конечно, вышло много отличных фильмов и сериалов, но некоторые нам так и не показали из-за постоянных переносов, связанных с пандемией коронавируса и проблем с производством. Также есть некоторые фильмы, которые настолько долго снимают, что их выход на большие экраны кажется сказкой. Но объединяет их все — ожидание поклонников.

В этой подборке мы собрали самые ожидаемые фантастические фильмы 2022 года, надеемся, их все же покажут.

«Аватар»

Пусть официального трейлера этого фильма еще нет, но не начать с него рассказ просто невозможно, ведь «Аватар-2» — действительно один из самых ожидаемых фильмов последнего десятилетия.

Известно о нем немного, кроме того, что в фильме мы опять увидим любимых актеров — Сэма Уортингтона и Зои Салдану. Вторая часть расскажет о судьбе народа на’ви, бывшего землянина Джейка Салли и его возлюбленной Нейтири. Премьеру создатели нам обещают в декабре 2022 года, но пока точной даты не называют. Надеемся, «Авата-2» не перенесут из-за пандемии, как это было с некоторыми фильмами в прошлом году, ведь премьеру этой картины мы все ждем уже 12 лет.

«Бэтмен«

Премьера этого фильма откладывалась дважды из-за коронавируса, но сейчас его создатели обещают нам, что историю о любимом супергерое мы увидим уже весной 2022 года. Главную роль в фильме в этот раз сыграл британский актер Роберт Паттинсон.

Также известно, что в этом фильме мы увидим главных персонажей комиксов об этом супергерое: Женщину-кошку, Загадочника и Пингвина.

«Морбиус»

Этим супергеройским фильмом нас дразнят уже около года. Главную роль в картине сыграет настоящий «хамелеон» кино — Джаред Лето. Актер исполнит роль доктора Майкла Морбиуса, выдающегося ученого, который страдает от редкого заболевания крови и, испытывая на себе лекарство от этой болезни, превращается в вампира.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Изначально премьерой этого фильма нас должны были порадовать в мае 2021 года, но из-за пандемии COVID-19 ее сначала перенесли на ноябрь 2021 года, затем — март уже 2022 года, а в конечном итоге — на май 2022-го. Будет ли перенос еще раз, пока неизвестно, но фанаты франшизы наедятся, что все же весной следующего года новую работу Бенедикта Камбербэтча увидят.

События в этом фильме будут происходить после событий «Мстителей: Финал». Особо никакие подробности не разглашаются, но известно, что доктор Стивен Стрэндж продолжает поиски Камня времени и исправления последствий освобождения Мультивселенной.

«Фантастические звери: Тайны Дамблдора»

Эта картина по сценарию Джоан Роулинг должна выйти на экраны весной 2022 года тоже из-за переноса в связи с пандемией. Известно, что Джонни Деппа в роли темного волшебника Грин-де-Вальда в этом фильме мы не увидим.

Что касается сюжета, то, конечно же, пока все держится в тайне, однако известно, что действие фильма будет проходить во время Второй мировой войны и волшебники будут втянуты в масштабную магическую битву между Дамблдором и Грин-де-Вальдом.