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Американцы отмечают рождество необычным фильмом из прошлого

Не «Один дома»: американцы отмечают рождество необычным фильмом

На американских стриминговых платформах возвращается популярность к фильму Тима Бертона 1989 года. Зрители из США решили, что рождественские праздники — идеальный повод пересмотреть картину «Бэтмен возвращается».

Фильм в какой-то мере можно считать новогодним, ведь его действия разворачиваются на Рождество. Роль Бэтмена взял на себя Майкл Китон, а злодея Пингвина сыграл Дэнни ДеВито.

Китон, как сообщалось ранее, в свои 70 лет возвращается к роли Темного рыцаря. Актеры сыграет в следующем фильме про Флэша, а также засветится в сериале «Бэтгерл».

«Когда я начинаю разыгрывать некоторые сцены, приходит много воспоминаний. Интересных и чувственных воспоминаний», — комментировал съемки Китон для печатной версии газеты Good Day Chicago.

27 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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