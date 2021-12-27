Американцы отмечают рождество необычным фильмом из прошлого

На американских стриминговых платформах возвращается популярность к фильму Тима Бертона 1989 года. Зрители из США решили, что рождественские праздники — идеальный повод пересмотреть картину «Бэтмен возвращается».

Фильм в какой-то мере можно считать новогодним, ведь его действия разворачиваются на Рождество. Роль Бэтмена взял на себя Майкл Китон, а злодея Пингвина сыграл Дэнни ДеВито.

Китон, как сообщалось ранее, в свои 70 лет возвращается к роли Темного рыцаря. Актеры сыграет в следующем фильме про Флэша, а также засветится в сериале «Бэтгерл».