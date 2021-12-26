ВТО: Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро

Европейский союз пожаловался Всемирной торговой организации (ВТО) на политику импортозамещения России и потребовал от Москвы 290 млрд евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ВТО.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — отмечается в сообщении.

В Евросоюзе считают, что несколько лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.

Ранее в США заявили, что Россия в 2021 году продолжила отступать от обязательств, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. Россию обвинили в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также «принудительной локализации производства» в промышленности.