Вооруженный человек проник в Виндзорский замок, где королева отмечает Рождество

В Лондоне задержан вооруженный молодой человек, который в субботу утром проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II со своей семьей отмечает Рождество. Об этом сообщает Sky News.
Задержанный 19-летний мужчина помещен под стражу.
Суперинтендант Ребекка Мирс из полиции долины Темзы уточнила, что мужчина не входил ни в какие здания.
Обычно Елизавета II проводит Рождество в Сандрингемском дворце, но в связи с пандемией уже второй год королева отмечает праздник в Виндзорском замке с членами королевской семьи.
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