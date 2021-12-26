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Вооруженный человек проник в Виндзорский замок, где королева отмечает Рождество

В Лондоне задержан вооруженный молодой человек, который в субботу утром проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II со своей семьей отмечает Рождество. Об этом сообщает Sky News.

Задержанный 19-летний мужчина помещен под стражу.

Суперинтендант Ребекка Мирс из полиции долины Темзы уточнила, что мужчина не входил ни в какие здания.

Обычно Елизавета II проводит Рождество в Сандрингемском дворце, но в связи с пандемией уже второй год королева отмечает праздник в Виндзорском замке с членами королевской семьи.

26 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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