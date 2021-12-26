Химики выяснили причину незелености хвостов комет Волкер призвал США ввести санкции против России пока не «слишком поздно» » Вооруженный человек проник в Виндзорский замок, где королева отмечает Рождество В Лондоне задержан вооруженный молодой человек, который в субботу утром проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II со своей семьей отмечает Рождество. Об этом сообщает Sky News. Задержанный 19-летний мужчина помещен под стражу. Суперинтендант Ребекка Мирс из полиции долины Темзы уточнила, что мужчина не входил ни в какие здания. Обычно Елизавета II проводит Рождество в Сандрингемском дворце, но в связи с пандемией уже второй год королева отмечает праздник в Виндзорском замке с членами королевской семьи.