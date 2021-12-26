Волкер призвал США ввести санкции против России пока не «слишком поздно»

США должны ввести превентивные санкции против России из-за ее «агрессии» в отношении Украины пока не стало «слишком поздно». Об этом, как сообщает РБК, заявил в статье для Центра анализа европейской политики американский дипломат, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия ухудшает ситуацию, тогда (и только после этого) Запад вводит новые санкции. Теперь необходимо изменить эту динамику — Запад должен ввести новые санкции сейчас и пойти на снятие этих санкций только если Россия откажется от военной эскалации», — отмечается в сообщении.

Волкер добавил, что предложения России США по гарантиям безопасности «совершенно неприемлемы» и Путин, по его словам, об этом знал. По мнению дипломата, глава российского государства якобы пытается добиться отказа Запада и использовать его как предлог для «вторжения» на Украину.

За последнее время в СМИ стали появляться публикации о возможном «вторжении» России в Украину. Москва отвергает обвинения на этот счет.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что США и Евросоюз изучают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия «нападет» на Украину. В числе наиболее вероятных ограничений якобы может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Более того, Запад может ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Также источники CNN предупредили, что американские власти рассматривают возможность наказать РФ новыми ограничениями в рамках сдерживания «вторжения» России на Украину. Подчеркивалось, что санкции могут затронуть «окружение» лидера РФ Владимира Путина и энергетические компании. Они также предполагают отключение РФ от системы SWIFT.