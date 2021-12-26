В Израиле разработали лекарство, блокирующее коронавирус в организме человека

Израильская компания «Аморфикал» (Amorphical) сообщила об успешном результате первичных клинических испытаний разработанного ею лекарственного препарата, предотвращающего перетекание «ковида» в тяжелую форму.



Лекарство под названием «Амор-18» испытывалось на 18 пациентах с коронавирусом, госпитализированных с умеренными или тяжелыми симптомами «ковида».

Все получавшие препарат выздоровели и спустя несколько дней были выписаны домой.

Из 19 заболевших, получавших плацебо, шесть прошли через реанимацию, двое умерли. Два пациента из группы плацебо, которые также получили «Амор-18», но позже всех, выздоровели и выписаны на долечивание в домашних условиях.

«Это на сто процентов успешное испытание, поскольку все пациенты, получавшие препарат, пошли на поправку в течение нескольких дней и смогли вернуться домой», — приводит слова заведующего отделением медицинского центра «Зив» в Цфате доктора Нашата Абу Салеха. В этой больнице проходила вторая фаза клинических испытаний «Амора-18».

Генеральный директор компании – разработчика препарата Йоси Бен заявил, что «результаты клинических испытаний приносят реальную надежду пациентам с «ковидом» в Израиле и во всем мире, и особенно это актуально в дни нарастания пятой волны эпидемии».

«Препарат, который мы разработали, обладает противовоспалительным действием, безопасен, эффективен и прост в использовании», — заявил Бен, добавив, что применять лекарство можно против всех вирусов семейства SARS, включая все штаммы коронавируса.

Активным веществом препарата «Амор-18» является аморфный карбонат кальция, способный модулировать кислотные изменения pH вокруг каждой клетки. Эти изменения блокируют проникновение коронавируса в клетку и, как следствие, предотвращают дальнейшее заражение организма.

В настоящее время препарат проходит III фазу клинических испытаний в израильских медицинских центрах Зив, Шамир, Каплан и Майаней ха-Иешуа. О согласии принять участие в испытаниях уже объявили семь больниц в Бразилии, и, как ожидается, в ближайшее время к ним присоединятся клиники Европы и США.

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