Режиссер «Соколиного глаза» рассказал о своем отношении к киновселенной Marvel

Режиссер нескольких серий и финала многосерийного фильма «Соколиный Глаз» Риз Томас дал интервью, в котором рассказал о том, как при съемках сериала ему удается держаться в рамках единой концепции киновселенной Marvel.

По словам постановщика, каждый раз, когда по ходу развития сюжета, нужно было соотнести события сериала с событиями киновселенной, рядом был человек из Marvel, который помогал ему в этом.

«Это было странное чувство — входить в КВМ (киновселенная Marvel прим.) в качестве человека, который следил за ней, как любой другой фанат. Поэтому, как режиссер, когда ты выходишь на съемочную площадку, а перед тобой Джереми Реннер в костюме Соколиного Глаза, который ты помогал разрабатывать, и ты вводишь новых персонажей, таких как Эко, Кейт Бишоп и Джек Дюкейн, и тебе еще нужно вписать все это в праздничные дни, все это становится таким сюрреалистичным», — поделился режиссер. Его слова приводит издание Variety.

Сериал, выходящий на платформе Disney+, рассказал о жизни Клинта Бартона (Соколиный Глаз) после событий фильма «Мстители: Финал». Уставший супергерой надеется передать эстафету молодой преемнице и провести Рождество в компании семьи, но преступность не дремлет, и жизнь готовит ему новый вызов.