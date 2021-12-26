Режиссер King’s Man раскрыл детали нового блокбастера

Создатель прославившейся франшизы поделился историей о том, как идея о том, чтобы в качестве третьей части серии King’s Man снять приквел в сеттинге Первой мировой войны ввела кинобоссов из 21 Century Fox в ступор.

«Чем больше я заставляю кинопродюсеров нервничать, тем больше я верю в сво затею. Я просто знаю, что это будет выделяться. Я не знаю, найдет ли это отклик в аудитории, но по крайней мере, мы будем ощущать, что раздвигаем границы кинематографа и делаем что-то, выходящее за рамки привычной формулы», — заявил Вон в своем интервью порталу The Hollywood Reporter.

На данный момент, релиз блокбастера King’s Man оказался сдвинут ввиду пандемии. События фильма расскажут о формировании секретной службы Kingsman в эпоху Первой мировой войны.