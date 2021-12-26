Постаревшая Джулия Робертс вышла в розовом купальнике

Американская актриса Джулия Робертс появилась в розовом купальнике на пляже, где отдыхала со своей семьей, и вызвала среди пользователей сети споры о старении. На фотографии обратили внимание в Daily Mail.



54-летняя звезда находится в Австралии с октября — там проходят съемки нового фильма, в котором также снимается и Джордж Клуни. Чтобы отдохнуть от работы, голливудская актриса решила провести Рождество со своей семьей в Сиднее.

Фотографы заметили Робертс на пляже, она отдыхала с мужем и тремя детьми. Актриса вышла в закрытом розовом купальнике. Поклонники актрисы принялись восхищаться своей любимицей в комментариях: «Мадонне на заметку, как надо изящно стареть», «Здорово, когда Джулия Робертс твоя мама или жена, завидую», «Как здорово видеть, что женщина стареет достойно без помощи пластики», — писали юзеры.

Однако не все пользователи сети разделили восторга. Некоторые заметили, что знаменитость сильно постарела и ей совершенно не идет купальник. «Ей не помешало бы сделать тысячу приседаний», «Почему она выглядит как бабуля?» — высказывались комментаторы.