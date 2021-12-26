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Подруга Джеффа Безоса соблазнила его прямо во время пешей прогулки

В надежных руках: подруга Джеффа Безоса соблазнила его во время пешей прогулки

Обладатель многомиллиардного состояния Джефф Безос и его девушка, журналистка Лорен Санчес прибыли на остров Сен-Барт ради небольшой увеселительной прогулки.

Основатель Amazon и его подруга прошлись пешком чтобы полюбоваться живописной природой Карибского бассейна в компании друзей, а после, улучив момент, обнялись и слились в жарком поцелуе, сообщает портал Page Six.

Пара начала встречаться в феврале 2019 года и с тех пор остается неразлучна. Сам Безос богатеет день ото дня и его состояние уже превышает 200 млрд долларов.

Тем не менее, на одном из последних благотворительных концертов бизнесмен столкнулся с критикой за весьма скромное, относительно его богатств, пожертвование.

26 декабря, 2021 | Category: США

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