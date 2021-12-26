Папа римский призвал не допустить конфликта на территории Украины

Папа римский Франциск, выступая в Рождество с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi), призвал не допустить конфликта на территории Украины. Понтифик выразил надежду, что стороны смогут наладить контакты и будут открыты для диалога. Франциск также упомянул конфликты в Сирии, Йемене, Израиле, Афганистане, Мьянме и других странах.

Обычно в своей рождественской речи папа касается актуальных мировых вопросов. Например, год назад Франциск призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинам от COVID-19 и упомянул события в Донбассе и самопровозглашённом Нагорном Карабахе.

В этом году глава римско-католической церкви вновь обратился к верующим с балкона собора Святого Петра в Ватикане. В прошлом году из-за пандемии обращение перенесли в зал Апостольского дворца.

25 декабря католики и протестанты наряду с прихожанами ряда православных церквей празднуют Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю. На богослужении в соборе Святого Петра Франциск обратил внимание верующих на умение видеть проявление бога не в грандиозных, а в малых вещах.