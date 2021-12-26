NYT: Неопытность Зеленского может спровоцировать войну с Россией

Отсутствие управленческого опыта у президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабному вооруженному конфликту в Донбассе, пишет The New York Times.

Автор отмечает, что неопытность украинского президента может иметь «ужасные последствия». «Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США», — пишет журналист Эндрю Крамер.

По его оценкам, Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений вместо экспертов, понимающих внутреннюю и внешнюю политику Киева. Крамер отмечает, что администрация украинского лидера может быть первой в истории, которая в таком масштабе пришла к власти напрямую из телешоу.

Напомним, в ноябре–декабре уходящего года мировые СМИ заполнила тема предполагаемого российского вторжения на Украину и санкций, которые должны за этим последовать. По мнению авторов и экспертов этих изданий, признаком «вторжения» является сосредоточение российской военной техники в пограничных с Украиной регионах. В числе вероятных санкций называются как остановка газопровода «Северный поток-2», так и ограничения против российских энергокомпаний, и отключение системы «быстрых» финансовых расчетов SWIFT.