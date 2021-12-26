Названы лучшие новогодние фильмы в истории

Американский телеканал Fox News опубликовал список лучших фильмов всех времен для просмотра в период новогодних праздников. В первую очередь зрителям посоветовали посмотреть анимационный фильм «Рождественская история» (2009) Роберта Земекиса, который рассказывает историю банкира и скряги Эбенезера Скруджа.

Также телеканал рекомендует фильм «Рождество Чарли Брауна» (1965 год), который повествует о герое, пытающемся узнать истинное значение Рождества, и кинокартину «Санта-Клаус» (1994) с Тимом Аленном в главной роли. Помимо этого, в список вошли «Реальная любовь» (2003) с Хью Грантом и Кирой Найтли, «Гринч — похититель Рождества» (2000), Рождественские каникулы (1989), «Эльф» (2003), «Крепкий орешек» (1988) и «Один дома» (1990).