NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб»

Ракета Ariane 5 с космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Теперь телескопу предстоит преодолеть 1,5 млн км, прежде чем он достигнет своей цели в точке Лагранжа L₂ системы Солнце-Земля и развернет зеркало для сканирования Вселенной в оптическом и инфракрасном диапазонах, передает 3DNews.

После того, как «Джеймс Уэбб» достигнет своей цели, инженеры NASA в течение нескольких месяцев будут проверять его системы и оборудование, чтобы убедиться в их работоспособности. Ожидается, что первые снимки «Джеймс Уэбб» передаст на Землю летом следующего года.

Проектирование аппарата было начато в 1996 году, а пуск «Джеймса Уэбба» изначально должен был состояться в период между 2007 и 2011 годами. Однако старт неоднократно откладывался, разработка дорожала и в какой-то момент американские законодатели даже подумывали прекратить финансирование проекта. К моменту запуска общая стоимость проекта составила $9,7 млрд.