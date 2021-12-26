Джон Траволта поделился трогательным видео с детьми на Рождество

Голливудская кинозвезда Джон Траволта поделился в соцсети видео, на котором показал трогательные моменты с участием детей актера: Эллы и Бена. Напомним, 67-летний актер воспитывает 21-летнюю дочь и 11-летнего сына.

Их мать, Келли Престон скончалась в возрасте 57 лет в 2020 году. В течение двух лет она боролась с раком груди. На видео видно, как Элла и Джон приземляются на самолете, чтобы вместе отпраздновать Рождество.

В прошлый раз актер опубликовал видео с семьей на День Благодарения, где поблагодарил всех, кто поддерживал его и его родных в этот непростой период.