101-летняя любительница выпивки раскрыла секрет долголетия

Айна Бикертон из Эдинбурга, отметила знаменательную дату в компании сотрудников и постояльцев дома престарелых, в котором проживает с 2020 года. Поздравить родственницу приехал сын, внуки и правнуки.

Бикертон призналась, что в молодости была большой любительницей вечеринок с танцами и выпивкой. Секретом своего долголетия британка считает то, что всегда легко относилась к жизни. «Мой секрет в том, чтобы меньше ворчать, и не воспринимать жизнь слишком серьезно. Плачешь всегда в одиночестве, а смеешься в компании. Смеяться намного приятнее», — посоветовала молодежи пенсионерка.

Женщина начинала карьеру в типографии, а потом несколько десятилетий трудилась кондуктором автобуса. Бикертон обожала эту работу, потому что нужно было много общаться с самыми разными людьми. В доме престарелых женщина много читает и слушает Фрэнка Синатру, которого обожает с юности.