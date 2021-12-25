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Женщина попыталась протаранить автомобили с криками «Аллах акбар!» во Франции

Во французском Марселе неизвестная женщина попыталась протаранить несколько машин с криками «Аллах акбар!». Ее уже задержали, пишет издание Nice Matin.

По словам источника издания в полиции, женщина возрастом около 35 лет ехала на автомобиле марки Nissan в плотном потоке машин, а затем внезапно остановилась, вышла и стала молиться прямо на дороге. Из-за этого возникла пробка, и неизвестной пришлось вернуться в автомобиль. Однако поведение женщины за рулем резко изменилась: она пыталась протаранить другие машины и делала опасные повороты.

Очевидцы заявили, что во время поездки женщина держала в руках Коран. Когда полиция приехала на место происшествия, она якобы закричала «Аллаху Акбар!». В полиции ни у нее, ни в ее автомобиле не было обнаружено ничего опасного. Сейчас прокуратура Марселя запрашивает психиатрическую экспертизу.

Сотрудники полиции особенно подчеркнули, что она «не причинила никакого вреда людям и не врезалась ни в одну машину». В этой связи они решили не привлекать антитеррористические органы к расследованию.

25 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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