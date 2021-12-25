ВОЗ: У Санта-Клауса есть иммунитет к ковиду

«Могу сказать, что Санта обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо. От лидеров по всему миру нам известно, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство… Он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям», — обещает Ван Керкхове.

Напомним, Дед Мороз из Великого Устюга еще в июле привился от ковида. Власти Вологодкой области ранее сообщали, что доступ в его терем в новогодние праздники будет осуществляться при наличии QR-кода у взрослых о вакцинации или перенесенном заболевании, либо трехдневный отрицательный ПЦР-тест на ковид.