В Японии создан телевизор, транслирующий запах и вкус, если его лизнуть

В Японии создан телевизор Taste the TV, способный передавать не только «картинку», но и запах и вкус. Правда, для этого зрителю придется лизнуть экран.

Как сообщает информагенство Reuters, в телевизор, придуманный профессором Мэйдзи Гомеем Миясита, встроено 10 емкостей с ароматизированными жидкостями, которые подаются на гигиеническую пленку в зависимости от транслируемого в данный момент содержания.

Профессор Миясита считает, что его изобретение будет актуально в эпоху коронавируса и необходимости избегать лишних контактов — телевизор поможет попробовать неизвестное блюдо, прежде чем хозяин отправится в ресторан или закажет доставку на дом.

Сейчас ученый ведет переговоры с несколькими компаниями о встраивании запахов их продукции в «начинку» своего изобретения, а также занят созданием приложений для обучения на повара или сомелье.